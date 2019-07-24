Діти з Донеччини відпочинуть на Тернопільщині та Полтавщині

Діти з Донеччини виїхали на відпочинок та оздоровлення до санаторію «Барвінок», що на Тернопільщині.

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Донецької обласної держадміністрації.

«27 дітей із Донецької області вирушили на відпочинок до санаторію «Барвінок» на Тернопільщині», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санаторій «Барвінок» — єдиний в Україні спеціалізований офтальмологічний санаторій, який повністю оснащений апаратурою для діагностичного обстеження та проведення на сучасному рівні консервативного і хірургічного лікування органів зору (лікування хворих із патологією зору, які перебувають на диспансерному обліку й інвалідів по зору, які підлягають відновлювальному профілактичному лікуванню).

Відпочинок дітей триватиме 14 днів.

Окрім того, як повідомили в департаменті Донецької ОДА, дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення в Донецькій області, забезпечили відпочинок та оздоровлення у таборі «Миргородський» на Полтавщині.

«50 дітей Донецької області, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, вирушили на оздоровлення та відпочинок на ІІІ оздоровчу зміну до дитячого оздоровчого центру санаторного типу «Миргородський» Полтавської обласної ради», - йдеться у повідомленні.

Цей дитячий центр розташований в екологічно чистій зоні, в одному з наймальовничіших куточків Миргородського району, в сосновому лісі, біля унікальної за чистотою води річки Псьол, за 35 км від курортного міста Миргород. Це зумовлює повне уникнення промислових впливів міста на екологію центру, який займає 8,1 га.

Для організації дозвілля та для проведення спортивної роботи в центрі облаштовані спортивні майданчики – футбольний та волейбольний, тенісні столи, більярдний стіл, літній стаціонарний басейн, ігрові дитячі майданчики, а також є спортивне обладнання та інвентар.

Зміна триватиме 21 день.

Головне фото: санаторій "Барвінок". Фото: te.20minut.ua