На Херсонщині парламентські перегони програли обидва учасники “бійки ковбасою”

На Херсонщині депутат облради Павло Філіпчук та нардеп Сергій Хлань, що побив його ковбасою у 2015 році, програли вибори в одномандатному окрузі №185.

Про це свідчать дані ЦВК за підсумками підрахунку 100% електронних протоколів.

Павло Філіпчук, що балотувався від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" отримав 22,15% голосів виборців, а самовисуванець Сергій Хлань (фракція БПП у парламенті) здобув 16,07%.

Переміг у цьому окрузі Володимир Іванов (партія «Слуга народу») з результатом 31,23% голосів виборців.

“Ковбасна бійка” між Сергієм Хланем та Павлом Філіпчуком відбувся у 2015 році на сесії Каховської ради. Філіпчук приніс на сесію «подарунок» новообраному меру Каховки Дяченку – пакет із пляшкою горілки, ковбасою і банкою консервів. Раптово з-за столу президії, на який поставили пакет, піднявся Хлань, схопив ковбасу і вдарив нею Філіпчука.

В ході цієї передвиборчої кампанії Філіпчук, за інформацією «Опори», відзначився розповсюдженням статті-фейку в районних газетах. У матеріалі були використані цитати експерта Європейського інвестиційного банку, який, як виявився, з ним не спілкувався та навіть не підозрював, що став учасником передвиборчої кампанії каховського політика.