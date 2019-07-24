На Херсонщині парламентські перегони програли обидва учасники “бійки ковбасою”

На Херсонщині парламентські перегони програли обидва учасники “бійки ковбасою”

Укрінформ
На Херсонщині депутат облради Павло Філіпчук та нардеп Сергій Хлань, що побив його ковбасою у 2015 році, програли вибори в одномандатному окрузі №185.

Про це свідчать дані ЦВК за підсумками підрахунку 100% електронних протоколів.

Павло Філіпчук, що балотувався від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" отримав 22,15% голосів виборців, а самовисуванець Сергій Хлань (фракція БПП у парламенті) здобув 16,07%.

Переміг у цьому окрузі Володимир Іванов (партія «Слуга народу») з результатом 31,23% голосів виборців.

Ковбасна бійка” між Сергієм Хланем та Павлом Філіпчуком відбувся у 2015 році на сесії Каховської ради. Філіпчук приніс на сесію «подарунок» новообраному меру Каховки Дяченку – пакет із пляшкою горілки, ковбасою і банкою консервів. Раптово з-за столу президії, на який поставили пакет, піднявся Хлань, схопив ковбасу і вдарив нею Філіпчука.

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В ході цієї передвиборчої кампанії Філіпчук, за інформацією «Опори», відзначився розповсюдженням статті-фейку в районних газетах. У матеріалі були використані цитати експерта Європейського інвестиційного банку, який, як виявився, з ним не спілкувався та навіть не підозрював, що став учасником передвиборчої кампанії каховського політика.

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