Оголосили тендер на проєктування нового аеродрому у Дніпрі
Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.
Очікувана вартість робіт становить 56,2 млн грн. Фінансування відбуватиметься з державного бюджету.
Охочі взяти участь у тендері можуть подавати пропозиції до 5 серпня 2019 року.
Також зазначається, що при проектуванні необхідно розглянути варіанти розміщення нової смуги на території міжнародного аеропорту міста Дніпро в Дніпропетровській області. За результатами проведеної роботи надати на розгляд замовнику зазначені варіанти з метою вибору і прийняття найбільш доцільного в технічному і економічному плані.
Як повідомлялося, 19 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян закликав новий парламент “не забути” внести до державного бюджету України на 2020 рік мінімум 1 млрд грн для аеропорту “Дніпропетровськ”, а на 2021 - 2 млрд грн.
Раніше т.в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Юрченко заявив, що реконструкція міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ” триватиме 2 роки.
Фото: dnk.aero