Оголосили тендер на проєктування нового аеродрому у Дніпрі

ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» оголосило тендер на розробку проєктно-кошторисної документації та її експертизу з будівництва аеродромного комплексу, включаючи нову смугу на території міжнародного аеропорту Дніпра

Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт становить 56,2 млн грн. Фінансування відбуватиметься з державного бюджету.

Охочі взяти участь у тендері можуть подавати пропозиції до 5 серпня 2019 року.

Також зазначається, що при проектуванні необхідно розглянути варіанти розміщення нової смуги на території міжнародного аеропорту міста Дніпро в Дніпропетровській області. За результатами проведеної роботи надати на розгляд замовнику зазначені варіанти з метою вибору і прийняття найбільш доцільного в технічному і економічному плані.

Як повідомлялося, 19 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян закликав новий парламент “не забути” внести до державного бюджету України на 2020 рік мінімум 1 млрд грн для аеропорту “Дніпропетровськ”, а на 2021 - 2 млрд грн.

Раніше т.в.о. голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Юрченко заявив, що реконструкція міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ” триватиме 2 роки.

Фото: dnk.aero