Чотирьом чиновникам на Луганщині скасували доступ до держтаємниці - СБУ

На Луганщині чотирьом посадовим особам скасовано допуски до державної таємниці, ще 23 – відмовлено у їх наданні.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Загалом на Луганщині з початку року за ініціативою Служби безпеки чотирьом посадовим особам скасовано раніше надані допуски до державної таємниці, ще 23 – відмовлено у їх наданні. Вісім порушників законодавства про держтаємницю притягнені до адміністративної відповідальності, у двох кримінальних провадженнях, розпочатих за ст. 328 та ст. 330 Кримінального кодексу України, слідчі спецслужби здійснюють досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зауважили, що через систематичне порушення законодавства відмовлено одній із міських рад Луганщини у наданні спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. Протягом 2018 - 2019 років посадовець, який відповідав за стан цієї роботи в органі місцевого самоврядування, тричі притягувався до адміністративної відповідальності за порушення порядку організації та забезпечення режиму секретності.

Допуск до державної таємниці також було скасовано керівнику одного із структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця». Під час оформлення дозвільних документів чиновниця повідомила завідомо неправдиві відомості про себе. Зокрема, жінка «забула» вказати, що після початку російської збройної агресії підтримувала зв`язки із представниками правоохоронних органів РФ.

Керівнику одного з армійських підрозділів, дислокованих поблизу українсько-російського кордону, відмовлено у допуску до держтаємниці через те, що він не повідомив про 40 поїздок за останні півроку до РФ.