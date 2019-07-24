Україна видворила двох росіян-нелегалів

На Вінниччині напередодні примусово видворили за межі країни двох росіян – нелегальних мігрантів.

Про це у середу, 24 липня, повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Вінницької ОДА.

«23 липня працівниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області спільно з працівниками Жмеринського районного відділу Управління ДМС України у Вінницькій області за порушення законодавства України, відповідно до вимог статті 30 розділу Ш Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 року» здійснено примусове видворення за межі держави 2 громадян Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадян Російської Федерації 1958 та 1960 років народження примусово видворено за межі України на підставі рішень Вінницького міського суду від 23.07.2019 року.

Нелегалів відправили за межі України через міжнародний пункт пропуску «Сеньківка».