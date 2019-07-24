Вінниця вдруге прийматиме міжнародну конференцію з демократизації освіти

У Вінниці в серпні вдруге відбудеться Міжнародна конференція демократичних шкіл IDEC і EUDEC, в якій візьмуть участь понад 350 учасників з 24 країн світу.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«4-9 серпня до Вінниці приїдуть представники США, Німеччини, Фінляндії, Бразилії, Ізраїлю, Франції, Греції, Іспанії, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Індії, Японії, Південної Кореї, Непалу, Тайваню, Австралії, Нової Зеландії тощо. Вони візьмуть участь у міжнародній конференції демократичних шкіл IDEC і EUDEC. Це дасть унікальну можливість долучити максимальну кількість експертів з демократичної освіти та людей, що практикують її. Вони готові ділитися своїм досвідом та допомагати Україні робити впевнені кроки в напрямку демократизації та свободи», - йдеться у повідомленні.

Міжнародна конференція демократичних шкіл IDEC і EUDEC проводиться щорічно в різних країнах світу з 1993 року. Основна її мета - демократизація освіти. На участь у конференції уже зареєструвались 350 учасників з 24-х країн світу.

Програмою конференції передбачені дві сесії - перша проходитиме у Києві, друга – у Вінниці, де її заходи триватимуть шість днів і проходитимуть на базі табору «Маяк» у с. Селище, Тиврівського району. Там учасники матимуть змогу спілкуватися, ділитися досвідом, обговорювати умови майбутніх спільних проєктів тощо.

Участь у конференції візьмуть всесвітньо відомі спікери, речники демократичної освіти, такі як Яків Гехт (Ізраїль), Джері Мінц (США) та Кагекі Асакура (Японія).

Конференція проходитиме за системою Open Forum: 6-8 потоків одночасних лекцій, семінарів, майстер-класів та дискусій щодо проблем демократичної освіти.

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Для учасників буде проведено презентацію культури України, зокрема Вінниччини. Відтак, вони потраплять на екскурсії Києвом та Вінницею, ознайомляться з традиційними видами мистецтва та сучасними напрямами розвитку української культури, а також з національною кухнею.