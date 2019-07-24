У Маріуполі завершується перший етап реконструкції дитячої хірургії, на будівництво та обладнання якої направлено 85 млн грн.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Завершується перший етап реконструкції дитячої хірургії у Маріуполі... За проєктом, вартість будівельних робіт становить 52 млн грн, ще на 33 млн грн буде придбане необхідне обладнання», - написав очільник області.

Він уточнив, що замовник проєкту (який має офіційну назву «Реконструкція хірургічного корпусу комунального закладу «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки») виступає департамент капітального будівництва Донецької ОДА.

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Кириленко зазначив, що, за словами генерального директора підрядної організації - ТОВ «СТЕП» Володимира Ушакова, роботи значно ускладнювалися тим, що будівлі понад 100 років, а місцева влада просила зберегти історичну споруду, адже їх у місті не так багато. Тож значні зусилля будівельників були зосереджені на зміцненні фундаменту та стін, заміні комунікацій.

На сьогодні вже завершили фасадні роботи й перейшли до внутрішніх. Якщо підрядник збереже необхідний темп робіт, то дитяча хірургія вже у 2020 році прийматиме пацієнтів.

«До речі, по завершенню реконструкції у двоповерховій будівлі загальною площею 2,9 тисяч квадратних метрів працюватиме 4 відділення на 85 ліжок - реанімаційне, хірургічне, травматологічне та ендоскопічне», - констатував Кириленко.