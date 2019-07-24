У потязі "Москва-Львів" виявили старовинні банкноти XIX-XX ст.

Під час перевірки потягу “Москва-Львів” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили старовинні банкноти.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні вранці в пункті контролю «Конотоп» під час перевірки потягу «Москва-Львів» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили старовинні банкноти. Грошові банкноти знаходились в конверті, прихованому під умивальником в купе провідника. Усього правоохоронці знайшли 45 різних купюр, деякі датовані XIX-XX століттям, які, ймовірно, становлять історичну та культурну цінність", - йдеться у повідомленні.

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Як з’ясувалося, у такий спосіб незаконно перемістити через кордон купюри намагався провідник цього потягу, 43-річний громадян України.

У потязі "Москва-Львів" знайшли старовинні банкноти XIX-XX ст. \ Фото: dpsu.gov.ua

Наразі виявлена колекція грошових знаків, які переміщувалися через кордон з приховуванням від контролю, вилучена та буде направлена на експертизу.