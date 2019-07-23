У Харкові кандидат від "Слуги народу" перемогла висуванців від опозиційних політсил

Кандидат від партії "Слуга Народу" Вікторія Кінзбурська перемогла Андрія Лесика - кандидата від партії "Опозиційна платформа - За життя!" та Володимира Золотарьова від "Опозиційного блоку".

Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

За результатами опрацювання 100% електронних протоколів, в окрузі №171 на перше місце вийшла Кінзбурська від партії "Слуга народу" - 37,68% (26683 голосів виборців). На другому місці - Лесик, "Опозиційна платформа - За життя!" - 26,95% (19085 виборців), на третьому - Золотарьов, "Опозиційний блок" - 12,72% (9013 виборців).

Кінзбурській 38 років, вона завідувач сектору департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області, мешкає у Харкові.

Лесик - ексдепутат Харківської міськради, лідер місцевого осередку руху "Український вибір" Віктора Медведчука, неодноразово демонстрував проросійську позицію. Так, у 2016 році прийшов на святкування 9 травня на Меморіалі слави у Лісопарку з георгіївською стрічкою, чим спровокував сутички з проукраїнськими активістами. 17 травня 2016 року депутати Харківської міськради позбавили Лесика депутатського мандату.

Золотарьов - один з тих кандидатів, яких на виборах активно просував Харківський міський голова Геннадій Кернес. Золотарьов - менеджер заводу “Південкабель”.