У Херсоні 5-річного малюка зняли з даху магазину
Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Херсонської області.
«Сьогодні близько 10-ї години ранку на лінію «102» звернулись стурбовані містяни та повідомили, що на даху одного з магазинів на проспекті 200-річчя Херсона сидить мала дитина», - йдеться у повідомленні.
За вказаною адресою негайно вирушили патрульні. На місці інспектори з’ясували, що небайдужі громадяни вже зняли 5-річного хлопчика з будівлі та передали його матері. На щастя, дитина не постраждала й медичної допомоги не потребувала.
Як розповіли кореспонденту Укрінформу у патрульній поліції, громадяни, що рятували малюка, передали хлопчика матері з даху через балкон.
Поліцейські ж поспілкувались із матір’ю хлопця. Та розповіла, що сина залишила на 8-річну доньку, адже сама з чоловіком перебувала на роботі. На 30-річну херсонку патрульні склали адмінпротокол за ст. 184 (Невиконання батьками своїх обов’язків) КУпАП. Також інспектори повідомили про випадок відповідні служби.
Фото зробили очевидці події.