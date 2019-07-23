У Херсоні 5-річного малюка зняли з даху магазину

У Херсоні 5-річного малюка зняли з даху магазину

Фото
Укрінформ
У Херсоні 5-річний малюк, якого батьки лишили з 8-річною донькою замість няньки, опинився на даху магазину.

Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Херсонської області.

«Сьогодні близько 10-ї години ранку на лінію «102» звернулись стурбовані містяни та повідомили, що на даху одного з магазинів на проспекті 200-річчя Херсона сидить мала дитина», - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою негайно вирушили патрульні. На місці інспектори з’ясували, що небайдужі громадяни вже зняли 5-річного хлопчика з будівлі та передали його матері. На щастя, дитина не постраждала й медичної допомоги не потребувала.

Як розповіли кореспонденту Укрінформу у патрульній поліції, громадяни, що рятували малюка, передали хлопчика матері з даху через балкон.

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Поліцейські ж поспілкувались із матір’ю хлопця. Та розповіла, що сина залишила на 8-річну доньку, адже сама з чоловіком перебувала на роботі. На 30-річну херсонку патрульні склали адмінпротокол за ст. 184 (Невиконання батьками своїх обов’язків) КУпАП. Також інспектори повідомили про випадок відповідні служби.

Фото зробили очевидці події.

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