На Львівщині енергетики перекрили трасу: вимагають виплати борги

Працівники Новояворівської ТЕС і "ПП Гарант Енерго-М" перекрили міжнародну автотрасу Львів-Краківець. Понад 200 осіб безперервно рухаються по пішохідному переходу в селі Когути Яворівського району, пропускаючи лише екстрені служби.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Патрульної поліції області Мар`ян Шпитак.

“Понад 200 осіб перекрили міжнародну автотрасу Львів-Краківець у селі Когути Яворівського району. Люди безперервно курсують по “зебрі”, пропускаючи лише екстрені служби”,- зазначив Шпитак.

За його словами, з обох сторін траси вже накопичилось понад 50 автомобілів.

Причиною протестної акції, як повідомила у Facebook активістка Мар`яна Роса, стала заборгованість по заробітній платі працівникам "ПП Гарант Енерго-М".

Патрульна поліція забезпечує охорону громадського порядку.