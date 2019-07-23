В Україну йде похолодання: до кінця тижня дощі з грозами та "осінні" ночі

В Україні у середу в більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Про це Укрінформу повідомляє Український гідрометцентр.

"Уночі у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, вдень в Україні, крім південної частини та Карпатського регіону, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві завтра короткочасний дощ. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°. На Київщині також короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Згідно з прогнозом, 25-26 липня уночі місцями невеликий дощ, вдень помірні грозові дощі; лише в Одеській, Миколаївській областях, 25 липня також у західній частині без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, у південній частині та на Закарпатті до 29°.

25-26 липня у столичному регіоні вночі місцями невеликі, вдень помірні грозові дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

27-28 липня синоптики в Україні прогнозують місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°; вдень 27 липня 21-27°, 28 липня 24-30°.

У Київській області також місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 27 липня 22-27°, 28 липня 24-29°.