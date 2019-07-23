У поліції Київщини пояснили, чому застосували сльозогінний газ до двох дівчат

У поліції Київщини заявили, що правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ, аби заспокоїти двох дівчат, які агресивно себе поводили.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці поліції області у Facebook.

"На Київщині правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ, аби заспокоїти дівчат", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що у ЗМІ розповсюджується відео, на якому двоє дівчат порушують порядок у громадському місці, б’ють медиків та поліцейських.

"Інцидент стався 11 липня у місті Боярка Києво-Святошинського району. Двох дівчат, 20 та 21 років, із ознаками алкогольного сп’яніння помітили правоохоронці на одній із вулиць міста та викликали до них швидку медичну допомогу", - поінформували в поліції області.

Зазначається, що дівчата відреагували агресивно - вони почали нецензурно лаятися та кидатися з кулаками на медпрацівників, а потім і на поліцейських.

"На зауваження дівчата не реагували, тому правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб їх заспокоїти", - додали у поліції.

Уточнюється, що в цьому зв’язку на двох порушниць складено адмінпротоколи за ст. 173 «Дрібне хуліганство» КУпАП.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адмінарешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Матеріали справи передано до суду. Розгляд справи призначено на 29 липня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Боярці поліція застосувала сльозогінний газ до двох дівчат, які неадекватно себе поводили. Зазначалося, що, судячи із зовнішнього вигляду обидві були надто п'яні.

За даними ЗМІ, дівчата також влаштували бійку з лікарями "швидкої".

Фото: facebook.com/pol.kyivregion