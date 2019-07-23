Донецька ОДА та ПРООН підписали меморандум про співпрацю

Донецька обласна державна адміністрація та ПРООН підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомили в пресслужбі ОДА.

«У Краматорську відбулось підписання меморандуму про співпрацю між Донецькою обласною державною адміністрацією та Програмою розвитку ООН», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що під час підписання документа Постійна представниця ПРООН в Україні пані Дафіна Ґерчева зазначила, що ПРООН і надалі співпрацюватиме з обласними адміністраціями, зокрема, Донецькою та Луганською, задля відновлення сходу України, розбудови миру і покращення умов життя людей, які постраждали від конфлікту.

Програма розвитку ООН має 11 міжнародних донорів-партнерів (Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Японії та Сполученого Королівства), співпрацює з понад 30 спільнотами у Донецькій та Луганській областях. Увага Програми зосереджена на економічному відновленні та розвитку інфраструктури, місцевого самоврядування, підтримці малого підприємництва та реформи децентралізації, посиленні громадської безпеки та соціальної згуртованості.

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«Спільними зусиллями ми зможемо створити комфортні умови для розвитку малого та середнього бізнесу, який у всьому світі є основою сталого розвитку та високого рівня життя» - підкреслила Ґерчева.

Очільник Донецької області Павло Кириленко подякував представниці ПРООН за підтримку жителів Донецької та Луганської областей, за допомогу в розбудові мирного життя, а також за те, що ПРООН є однією з найбільш ефективних міжнародних організацій в питаннях координації дій з представниками обласної влади і спонукає інших міжнародників до ефективної співпраці з місцевими громадами.

Фото: Пресслужба Донецької ОДА, facebook