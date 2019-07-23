Донецька ОДА та ПРООН підписали меморандум про співпрацю
Про це повідомили в пресслужбі ОДА.
«У Краматорську відбулось підписання меморандуму про співпрацю між Донецькою обласною державною адміністрацією та Програмою розвитку ООН», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що під час підписання документа Постійна представниця ПРООН в Україні пані Дафіна Ґерчева зазначила, що ПРООН і надалі співпрацюватиме з обласними адміністраціями, зокрема, Донецькою та Луганською, задля відновлення сходу України, розбудови миру і покращення умов життя людей, які постраждали від конфлікту.
Програма розвитку ООН має 11 міжнародних донорів-партнерів (Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Японії та Сполученого Королівства), співпрацює з понад 30 спільнотами у Донецькій та Луганській областях. Увага Програми зосереджена на економічному відновленні та розвитку інфраструктури, місцевого самоврядування, підтримці малого підприємництва та реформи децентралізації, посиленні громадської безпеки та соціальної згуртованості.
«Спільними зусиллями ми зможемо створити комфортні умови для розвитку малого та середнього бізнесу, який у всьому світі є основою сталого розвитку та високого рівня життя» - підкреслила Ґерчева.
Очільник Донецької області Павло Кириленко подякував представниці ПРООН за підтримку жителів Донецької та Луганської областей, за допомогу в розбудові мирного життя, а також за те, що ПРООН є однією з найбільш ефективних міжнародних організацій в питаннях координації дій з представниками обласної влади і спонукає інших міжнародників до ефективної співпраці з місцевими громадами.
Фото: Пресслужба Донецької ОДА, facebook