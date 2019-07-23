Поліція відкрила провадження через підрахунок голосів за територією дільниці

Поліціянти Київщини відкрили кримінальне провадження через підрахунок голосів за територією виборчої дільниці.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Про порушення виборчого законодавства членами однієї з ДВК Богуславського району повідомив офіційний спостерігач від Всеукраїнської громадської організації "Опора". На місце події виїхали працівники Миронівського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Так, в ході перевірки встановили, що члени ДВК у с. Гута Богуславського району складали протоколи про підрахунок голосів виборців за територією виборчої дільниці та мали при собі печатку.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.