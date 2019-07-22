У Чернівцях провели наймасовіший урок англійської

У Чернівцях на вихідних відбувся масштабний освітній проєкт "Маркет мов", організований за підтримки Міністерства інформаційної політики України.

Кожен охочий зміг взяти участь у наймасовішому уроці з англійської мови, повідомляється на сайті Чернівецької ОДА.

"У суботу, 20 липня, на Соборній площі Чернівців відбувся масштабний освітній проєкт "Маркет мов". Всі охочі взяли участь у проведенні наймасовішого уроку англійської мови. Спікер Віталій Зубков, поліглот, психолог, психолінгвіст, методолог з 20-річним стажем викладання 5 європейських мов, автор наймасовішого освітнього проєкту України Lingva Skills розповідав про те, як швидко засвоювати іноземні мови, які перепони стоять перед тими, хто вчить мови та як подолати внутрішні бар'єри під час спілкування іноземною", - йдеться у повідомленні.

Присутніх на заході гостей привітали радниця Міністра інформаційної політики України з питань міжнародних комунікацій Марина Соботюк, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав та радник Міністра інформаційної політики, Герой України Володимир Жемчугов.

Під час заходу кожен охочий міг поспілкуватися з представниками мовних шкіл, які діють в області, відвідати різні майстер-класи, отримати безкоштовну літературу англійською мовою від Міністерства інформаційної політики України зіграти в настільну гру з англійської мови Lingva Game, пройти тест на профорієнтацію та відвідати локацію з безкоштовною правовою допомогою. Також діяла зона йоги, яку проводили іноземною мовою.

Окрім цього, на заході презентували три стрічки англійською. "Дякую" та "Смачного" - фільми про України. Перша – розповідає про Україну очима японського журналіста і є лауреатом багатьох нагород. Стрічка "Смачного" була презентована у Парижі та Києві, і сьогодні Чернівці є третім містом, де вона транслюється. Жемчугов презентував та модерував обговорення аудіовізуального твору "Бранці Кремля".

Фото: bukoda.gov.ua/