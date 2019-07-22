У Миколаєві затримали військового, який грабував жінок

У Миколаєві оперативники карного розшуку затримали військовослужбовця, причетного до серії розбійних нападів на жінок.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«У Миколаєві затримали військовослужбовця, причетного до серії розбійних нападів на жінок. Зловмисник ховав обличчя під балаклавою та грабував постраждалих на ходу - перебуваючи за кермом мопеду. У перервах між службою він вирушав на промисел: під’їжджав до жертви та, погрожуючи пістолетом, відбирав майно, потім повертався у частину», - йдеться у повідомленні.

22 липня спецоперацію по затриманню військового проводили оперативні співробітники Управління карного розшуку обласного главку та Центрального відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

24-річний зловмисник знову скоїв напад на молоду жінку по проспекту Героїв України. Заволодівши її сумкою з особистими речами, він намагався поїхати, проте, його наздогнали оперативники. Чоловік був доставлений до відділку.

У нападника вилучили балаклаву, пістолет, мопед та відібрані у жертви речі.

Відео: поліція Миколаївщини

За вказаним фактом слідчі Центрального відділу поліції проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 187 КК України «Розбій, вчинений особою, яка раніше скоїла такий злочин». Санкція інкримінованої статті передбачає від семи до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

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Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Незабаром суд обиратиме зловмиснику міру запобіжного заходу. Зараз поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до аналогічних злочинів. Досудове слідство триває.