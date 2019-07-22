На Миколаївщині перекинувся легковик, постраждали четверо дітей

На Миколаївщині у ДТП постраждало шестеро людей, серед яких четверо дітей.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«21 липня близько 19:30 в Очаківському районі поблизу с. Рівне 32-річний водій легкового автомобіля ЗАЗ, за попередніми даними, не впорався із керуванням та допустив виїзд на узбіччя, де транспортний засіб перекинувся. У результаті ДТП із тяжкими травмами були госпіталізовані пасажири авто: дружина водія та їхня малолітня донька 2018 р. н.», - йдеться у повідомленні.

Також забої та садна отримали ще троє їхніх дітей (двоє 10-ти років та трирічна дівчинка), після надання медичної допомоги вони лікуватимуться амбулаторно.

Водій ЗАЗу зазнав незначних тілесних ушкоджень.

Відомості про вказану дорожньо-транспортну пригоду внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Слідчі дії тривають, призначені відповідні експертизи. Усі обставини ДТП та її причини встановлюються.