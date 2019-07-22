Рятувальники попереджають про підйом води у річках

Унаслідок опадів впродовж 22 липня на річках Закарпаття та річках басейну Сяну та Дністра очікується підйом рiвнiв води.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За даними Укргідрометцентру, впродовж 22 липня внаслідок опадів на річках Закарпаття та річках басейну Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рівнями, без загрози негативних наслідків”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, у місцях проходження сильних злив на малих водотоках можливі різкі підйоми рівнів води, формування місцевого схилового стоку, локальних селевих потоків.