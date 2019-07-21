На Херсонщині продовжують

На Херсонщині продовжують "мінувати" виборчі дільниці

Укрінформ
Поліція перевіряє інформацію про можливе замінування двох виборчих дільниць в Корабельному районі Херсона.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.

"Поліція перевіряє інформацію про можливе замінування двох виборчих дільниць в Корабельному районі. Близько 18:10 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшла інформація про замінування двох виборчих дільниць у смт Камишани та с. Приозерне", - йдеться у повідомленні.

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Для перевірки за вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки обласного главку поліції та працівники ДСНС.

Як раніше повідомляв Укрінформ, близько 17.30 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшла інформація про замінування двох виборчих дільниць у смт Білозерка.

Зранку також перевіряли інформацію про мінування виборчої дільниці в с. Дніпровське Білозерського району - інформація не підтвердилася.

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