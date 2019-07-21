У Дніпрі виборцям

У Дніпрі виборцям "підсолодили життя": частують печивом по 5 копійок

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Укрінформ
У Дніпрі, поблизу виборчої дільниці №121134, спостерігачі виявили намет, у якому продавали печиво по 5 копійок. Поліція склала акт за фактом незаконної торгівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ГМ ОПОРА у Дніпропетровській області.

«Неподалік від виборчої дільниці №121134 спостерігачі ОПОРИ виявили намет, в якому продавали печиво за ціною п’ять копійок та наливали воду. На той час невідомі активісти вже викликали за цим фактом поліцію», - йдеться в повідомленні.

Спостерігачі ОПОРИ інформують, що поліція складає Акт про незаконну торгівлю.

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Зазначено, що символіки партій чи кандидатів поблизу намету спостерігачі ОПОРИ не виявили. Водночас за 200 метрів виявили ще один намет із дешевим печивом.

Фото: Андрій Денисенко, Facebook

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