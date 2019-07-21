У Дніпрі виборцям "підсолодили життя": частують печивом по 5 копійок

У Дніпрі, поблизу виборчої дільниці №121134, спостерігачі виявили намет, у якому продавали печиво по 5 копійок. Поліція склала акт за фактом незаконної торгівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ГМ ОПОРА у Дніпропетровській області.

«Неподалік від виборчої дільниці №121134 спостерігачі ОПОРИ виявили намет, в якому продавали печиво за ціною п’ять копійок та наливали воду. На той час невідомі активісти вже викликали за цим фактом поліцію», - йдеться в повідомленні.

Спостерігачі ОПОРИ інформують, що поліція складає Акт про незаконну торгівлю.

Зазначено, що символіки партій чи кандидатів поблизу намету спостерігачі ОПОРИ не виявили. Водночас за 200 метрів виявили ще один намет із дешевим печивом.

Фото: Андрій Денисенко, Facebook