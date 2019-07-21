У Миколаєві поліція перевіряє групу молодиків зі зброєю біля ДВК

У Миколаєві поліція перевіряє групу молодиків, які перебували біля ДВК, один із чоловіків був зі зброєю.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Поліція перевіряє групу молодиків, яка знаходилась біля ДВК. Повідомлення про те, що поблизу дільничної виборчої комісії по вул. Артилерійській перебувають підозрілі особи, надійшло до поліції близько 9:05. У одного з молодиків правоохоронці вилучили пістолет, попередньо стартовий», - йдеться у повідомленні.

З пояснень громадян стало відомо, що частина з них нібито прийшла голосувати, інші стверджують, що прибули для охорони штабу одного з кандидатів, приміщення якого розташовано неподалік ДВК.

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Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції та спецпідрозділ патрульної поліції ТОР.