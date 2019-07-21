У Вінниці відбудеться 5-й “Кубок Героїв спецназу”

26-27 липня у Вінниці відбудеться турнір з футболу “Кубок Героїв спецназу”.

Про у Facebook повідомляє Вінницька міська рада.

“В цьому році ми будемо проводити турнір з футболу “Кубок Героїв спецназу” вп’яте. Ми започаткували його у 2015 році, я сам служив у спецназі і тоді ми вирішили провести такий захід. П’ятий рік – ювілейний, тому захотіли зробити подію більш масштабною, цікавішою. Гратимуть п’ять команд: з Очакова, Кропивницького, Хмельницького, Бердичева та команда зі штабу Сил спеціальних операцій. Представники НАТО будуть грати у складі збірної сил спеціальних операцій у товариському матчі”, – зазначив координатор турніру - голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Анатолій Слівінський.

Як зазначаться, турнір відбудеться 26-27 липня. На відкриття запрошено почесних гостей, зокрема, очікуються посли США, Канади, Литви, Великої Британії, а також командувач Сил спеціальних операцій генерал-лейтенант Ігор Луньов.

Читайте також: У Вінниці відбудеться чемпіонат України з авіамодельного спорту

Захід проходитиме на Центральному міському стадіоні. Вхід на всі матчі – вільний.

26 липня планується ігровий день, а на 27-ме заплановане авіа шоу, під час якого спецпризначенці продемонструють висадку з вертольота, стрибки з парашутом із приземленням на стадіон. Об 11.00 розпочнеться фінал Кубка, а о 12.15 на глядачів чекає товариський матч між національною збірною України «Ветеран» та збірною сил спеціальних операцій країн-членів НАТО.

28 липня відбудеться урочиста хода команд-учасниць турніру центральною вулицею Вінниці - Соборною та покладання квітів до пам’ятника загиблим -захисникам України на Європейській площі.