Із парку Харкова евакуювали 13 тисяч осіб через "мінування"

Поліцейські встановлюють осіб, які двічі "мінували" парк культури та відпочинку в Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Поліцейські встановлюють осіб, які напередодні двічі — о 17:28 та 19:07 - повідомляли правоохоронцям про те, що в парку по провулку Лиманському станеться вибух. За адресою виїжджали працівники слідчо-оперативної групи, кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Під час ретельного огляду об’єкту фахівці обстежили 20 тисяч кв. метрів території, евакуювали близько 13 тисяч громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Як повідомляв Укрінформ, 9 липня у Харкові “замінували” одразу три виші. А з 21 квітня у місті зафіксовано понад 200 неправдивих повідомлень про мінування різних об’єктів.