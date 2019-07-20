Реконструкцію двох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою завершено на 70%

В Одесі на VІ засіданні Керівного комітету проєкту “Удосконалення інтегрованого управління кордонами на українсько-молдовському кордоні” були презентовані поточні результати модернізації пунктів пропуску зі спільним контролем “Кучурган-Первомайськ” та “Рені-Джурджулешти”.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“У заході взяли участь керівник сектору представництва ЄС в Україні, Голова Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні - донори проєкту, представники міжнародної організації міграцій в Україні та Молдові - виконавці. Також учасниками засідання були співробітники Держприкордонслужби України, Одеської митниці ДФСУ, митної служби Молдови та Генерального інспекторату прикордонної поліції МВС Молдови”, - йдеться у повідомленні.

Учасники представили основні досягнення в рамках впровадження проєкту, обговорили проблемні питання та етапи його подальшої реалізації за всіма компонентами.

Реконструкція пунктів пропуску на кордоні з Молдовою / Фото: dpsu.gov.ua

Зокрема, були презентовані поточні результати робіт з модернізації інфраструктури пунктів пропуску зі спільним контролем “Кучурган-Первомайськ” та “Рені-Джурджулешти”.

Представники ЄС та МОМ, зокрема відвідали пункт пропуску “Кучурган”. За результатами поїздки експерти зазначили, що станом на 18 липня понад 70% загального обсягу робіт в обох пунктах пропуску завершено.

“Крім того, на перемовинах учасники розглянули статус виконання компоненту по роботі спільного контактного пункту в пункті пропуску зі спільним контролем “Паланка”. 10 липня роботу цього контактного пункту запущено в тестовому режимі строком на 30 діб. Надалі передбачено проведення робочої зустрічі сторін щодо вирішення проблемних питань, які виникали в процесі тестової роботи КП «”Паланка”, - зазначається в повідомленні.