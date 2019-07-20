На Донеччині ще п’ятеро сиріт отримали квартири – ОДА

У Лимані Донецької області п’ять дітей-сиріт отримали однокімнатні квартири. На Донеччині одержали 260 таких дітей.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

«19 липня однокімнатні квартири в Лимані отримали п’ять дітей-сиріт – Катерина Голь, Сергій Онищенко, Артем Голуненко, Анастасія Харченко та Марина Гасанова. Житло придбали коштом обласного та місцевого бюджетів за програмою співфінансування на умовах 50 на 50», - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що загалом, у 2019 році в обласному та місцевих бюджетах передбачено 35 млн 743 тис. гривень на придбання щонайменше 124 квартир.

Оскільки нове будівництво в області поки що практично не ведеться, помешкання доводиться купувати на вторинному ринку - для цього в містах та районах створені конкурсні комісії. З їхньою допомогою вже придбали 25 квартир, на розгляді ще 48 пропозицій.

Програма придбання житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа реалізується вже протягом трьох років. За цей час завдяки програмі власне житло отримали 260 дітей, підсумували в ОДА.