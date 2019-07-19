Підозрюваний у нападі на депутата Шевченка втік з України — поліція

Підозрюваний у кримінальному провадженні, яке відкрили за заявою народного депутата Олександра Шевченка, перебуває у розшуку та за межами України.

Про це в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив начальник ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Голубош, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо результатів розслідування за кримінальним провадженням, яке відкрили за заявою нардепа Олександра Шевченка у червні.

«Особа, яка вчинила злочин, була встановлена на другий день після відкриття кримінального провадження. Їй оголошено підозру про вчинення хуліганства. Наразі ця особа офіційно оголошена у розшук і є відсутньою на території держави», - зазначив Голубош.

За його словами, в області поліція склала 82 адміністративні протоколи за фактами порушення виборчої агітації.

Відомо, що 13 червня по обіді до поліції надійшло повідомлення про те, що в сквері Івано-Франківська невідома особа вчинила хуліганські дії проти 48-річного чоловіка. Того ж дня народний депутат Олександр Шевченко оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що йому погрожували фізичною розправою, якщо він балотуватиметься до парламенту по Івано-Франківському округу. Він зазначив, що під час суперечки, яка відбулась у сквері міста з двома чоловіками, підійшов невідомий і вилив на депутата відро з нечистотами. Тоді Шевченко звернувся до поліції та Президента Зеленського з проханням зробити оцінку того, що сталося.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, пообіцяла провести об’єктивне розслідування і притягнути винних до відповідальності.