В аеропорту “Одеса” добудували нову літну смугу в 2800 метрів

У міжнародному аеропорту “Одеса” завершили будівництво нової злітної смуги довжиною 2800 метрів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook.

“Вчора (17 липня — авт.) завершили будівництво всіх 2800 метрів нової злітної смуги летовища Одеси. Ще багато викликів попереду із завершення облаштування нової зпс, встановлення відповідного обладнання, але до кінця цього року плануємо, як і обіцяли, запустити нові рейси з нової полоси”, - написав Омелян.

Він також додав, що новий термінал аеропорту з 18 липня 2019 року почав обслуговувати пасажирів ще й на виліт, а не тільки на приліт.

Читайте також: Уряд спрямував 200 мільйонів на реконструкцію злітної смуги аеропорту Дніпра

Омелян зауважив, що у новому терміналі обслуговуються внутрішні рейси, обслуговування міжнародних має розпочатися вже до кінця цього року.

Як повідомляв Укрінформ, будівництво нової злітної смуги в міжнародному аеропорту “Одеса” розпочалось у 2018 році. Уряд України виділив на цей проект 750 млн грн.