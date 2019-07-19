На острові Джарилгач відпочивальника вкусила гадюка

На острові Джарилгач на Херсонщині від укусу гадюки постраждав 17-річний юнак, який приїхав сюди на відпочинок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у п'ятницю у ГУ ДСНС в Херсонській області.

“Надійшло повідомлення про те, що 18 липня постраждав від укусу гадюки мешканець Одеської області, 2002 року народження. Був укушений під час відпочинку на острові Джарилгач. О 16. 45 надійшов до приймального відділення Скадовської центральної лікарні”, - йдеться у повідомленні.

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Юнака знаходиться в реанімаційному відділенні, його стан оцінюють як середнього ступеню тяжкості.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 9 липня до Скадовської центральної районної лікарні потрапив громадянин 1982 року народження, який також постраждав від укусу гадюки під час відпочинку на о. Джарилгач.

Фото: pravda.if.ua