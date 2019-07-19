У Рівному згоріло авто кандидата в депутати від «Свободи»

У Рівному вночі ліквідовано пожежу автомобіля обклеєного агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО «Свобода». Жертв та постраждалих не має.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“19 липня о 02 год. 55 хв. в м. Рівне по вул. Петлюри, 1 виникло загорання легкового автомобіля обклеєного агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО «Свобода» по 152 виборчому округу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 03 год. 10 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих не має.

Читайте також: У Києві під час руху загорілася маршрутка

Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

До гасіння від ДСНС залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.