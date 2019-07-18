Зеленський дав три завдання меру Запоріжжя і назвав дедлайн

Показати до 15 жовтня перші результати у питаннях оновлення рухомого складу міського транспорту у Запоріжжі та його оснащення кондиціонерами, боротьби з наркоторгівлею та знищення амброзії.

Таке завдання Президент України Володимир Зеленський дав міському голові Запоріжжя Володимиру Буряку під час робочої поїздки до Запорізької області 18 липня, повідомляє сайт глави держави.

“15 жовтня ми приїдемо й перевіримо три питання: кондиціонери у тролейбусах, боротьба з наркотиками та питання амброзії”, – заявив Президент у бесіді з мером Запоріжжя.

Також він дав розпорядження міському голові та начальнику управління поліції: “торгівлю наркотиками треба припинити зовсім. Про ігрові автомати та ломбарди ми готуємо великий законопроект”, – сказав Президент.

Також він закликав Буряка звернути увагу на необхідність вирішення екологічних проблем міста. «Я Вас дуже прошу звернутися до всіх підприємств, щоб вони зрозуміли, що екосистема та екологічна ситуація у таких містах дуже складна», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук звернувся до міської влади з проханням допустити планову перевірку на «Запоріжсталь», яка має відбутися восени.

Як повідомлялося, сьогодні Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Запорізькій області.