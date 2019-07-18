Дощі йдуть геть: відзавтра в Україні тепло й сухо

В Україні завтра, 19 липня, без опадів, удень 23-28°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"19 липня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 12-17°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 19 липня також хмарно і без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°. У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

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20-21 липня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в денні години в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі до 20°; вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті 30-33°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

У Києві та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

22-23 липня в Україні місцями короткочасні дощі, грози, лише 22 липня на півдні та сході країни без опадів. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22 липня 23-29°, у південній частині та на Дніпропетровщині 27-33°, 23 липня 20-26°, на півдні країни 23-29°.

У Києві та столичній області 22-23 липня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°; вдень 22 липня 23-28°, 23 липня 20-25°.