Для вирішення проблеми гральних автоматів потрібен закон — Зеленський

Проблема гральних автоматів буде вирішуватися на законодавчому рівні.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання мешканців Запоріжжя під час робочої поїздки в регіон.

"Боротись з гральними автоматами саме у Запоріжжі зараз не будемо. Поясню чому. Ми наразі готуємося на законодавчому рівні вирішити цю проблему", - сказав Президент.

Він наголосив, що така проблема наразі актуальна для всіх регіонів.