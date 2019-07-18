Для вирішення проблеми гральних автоматів потрібен закон — Зеленський
Укрінформ
Проблема гральних автоматів буде вирішуватися на законодавчому рівні.
Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання мешканців Запоріжжя під час робочої поїздки в регіон.
"Боротись з гральними автоматами саме у Запоріжжі зараз не будемо. Поясню чому. Ми наразі готуємося на законодавчому рівні вирішити цю проблему", - сказав Президент.
Він наголосив, що така проблема наразі актуальна для всіх регіонів.