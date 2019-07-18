Звільненого главу району на Рівненщині спіймали на хабарі у $110 тисяч

Правоохоронці затримали звільненого кілька днів тому очільника Рокитнівської райдержадміністрації у Рівненській області на хабарі у 110 тисяч доларів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

"Сьогодні у нас продуктивний день. Разом з Генеральною прокуратурою України та ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України у Рівненській області затримали голову Рокитнівської РДА за те, що вимагав та отримав від підприємця 110 тисяч доларів неправомірної вигоди", - повідомила вона.

За словами Варченко, слідчі Центрального апарату ДБР встановили, що чиновник незаконно надав в оренду 486 га землі підконтрольному йому приватному підприємству. Земля належала до невитребуваних земельних паїв Сновидовицької та Біловізької сільрад.

"Посадовець ошукав підприємця, переконавши його, що отримати право оренди на ці земельні паї він може лише сплативши 300 тисяч доларів. У підсумку голова Рокитнівської РДА збільшив свої статки на 110 тисяч доларів", - заявила Варченко.

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Водночас вона зазначила, що це не єдине порушення закону чиновником. "Річ у тім, що надавати землю в оренду він на той момент вже не мав права по закону. З січня 2019 року ці повноваження було передано сільським радам. Посадовця взяли на місці злочину, саме коли він отримував другий транш неправомірної вигоди у сумі 100 тисяч доларів", - додала Варченко.

На сайті Рокитнівської РДА вказано, що її головою є Микола Кушнір.

Проте 16 липня Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голови Рокитнівської РДА є Миколи Кушніра.