На Закарпатті обговорили ключові показники при формуванні ОТГ

Формувати об'єднані територіальні громади потрібно, насамперед, враховуючи їх спроможність.

На цьому наголосив на нараді з питань удосконалення адміністративно-територіального устрою Закарпаття голова ОДА Ігор Бондаренко, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

"Голова Закарпатської ОДА звернув увагу на необхідності провести додаткові консультації з Центром розвитку місцевого самоврядування, Асоціацією міст України та іншими експертними організаціями, котрі протягом останніх років супроводжують процес утворення об’єднаних територіальних громад на території Закарпатської області. Він також акцентував на необхідності враховувати економічну спроможність потенційних громад, географічні особливості, позиції міст обласного значення та запропонував врахувати обговорення органів місцевого самоврядування районного рівня при формуванні Перспективного плану створення спроможних об’єднаних територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

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Учасники засідання обговорили роботу із розробки пропозицій до планування території області на наступному етапі децентралізації – визначення кількості районів Закарпатської області.

Підсумовуючи засідання, Бондаренко наголосив на створенні міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів у Закарпатській області, яка повинна до 1 серпня поточного року узагальнити існуючі напрацювання щодо реалізації реформи децентралізації в Закарпатській області.

Фото: carpathia.gov.ua