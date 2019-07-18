Громади Чернівецької області додатково отримають з держбюджету майже 32 мільйони гривень субвенції на заходи соцекономрозвитку.

Про це повідомляють у прес-службі Чернівецької ОДА.

"Департамент фінансів облдержадміністрації інформує, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р, місцеві бюджети Чернівецької області додатково отримають 31,9 млн. грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які будуть використані на ремонтно-будівельні роботи у закладах соціально-культурного призначення області, закупівлю для навчальних закладів оргтехніки та меблів, тощо", - йдеться у повідомленні.

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В ОДА інформують, що з початку року Кабмін виділив Чернівецькій області кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму 178,6 млн. грн.

Фото: Delo.ua