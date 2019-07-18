У ДТП на Одещині загинули троє дорослих і дитина

Співробітники поліції Одеської області встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули четверо осіб, в тому числі дитина.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ НП області.

"ДТП сталося на трасі Одеса - Рені неподалік села Удобне Білгород-Дністровського району. У результаті зіткнення автомобілів MAN та Volkswagen загинули водій та троє пасажирів легковика, серед яких - дитина. На місці події працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Встановлюються повні обставини трагедії та особи загиблих", зазначили в поліції.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: od.npu.gov.ua