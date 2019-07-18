З Донеччини до «Артеку» та «Молодої гвардії» направили 79 дітей

Від Донецької області до дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія» направлено 79 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Про це 17 липня повідомили в Департаменті соцзахисту населення Донецької ОДА.

«79 дітей Донецької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, направились на VІI тематичні зміни до дитячих центрів «Молода гвардія» та «Артек», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Молодшу школу до 1 вересня забезпечать світловідбивальними жилетами

Зазначено, що з них 40 дітей направили до ДП «УДЦ «Молода гвардія» та 39 дітей – до ДПУ «МДЦ «Артек». У дитячих центрах діти перебуватимуть 21 день.

Головним завданням програми тематичної зміни «Усi ми діти твої, Україно» ДП «УДЦ «Молода гвардія» є виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до культурних надбань українців і представників національних меншин. На зміні буде реалізовано програму Міжнародного конкурсу – фестивалю «Усі ми діти твої, Україно!». Участь в зміні дозволить дітям відчути себе частиною великої української родини.

В рамках зміни «Змінимо світ на краще!» ДПУ «МДЦ «Артек» відбудеться традиційна міжнародна зміна. Центральним заходом фестивалю стане День Миру та Звернення артеківців до державних, громадських та міжнародних організацій.

В ОДА нагадали, що наступна зміна в ДП «УДЦ «Молода гвардія» планується з 7 серпня 2019 року, а в ДПУ «МДЦ «Артек» - з 8 серпня 2019 року.