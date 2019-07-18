З Донеччини до «Артеку» та «Молодої гвардії» направили 79 дітей
Про це 17 липня повідомили в Департаменті соцзахисту населення Донецької ОДА.
«79 дітей Донецької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, направились на VІI тематичні зміни до дитячих центрів «Молода гвардія» та «Артек», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що з них 40 дітей направили до ДП «УДЦ «Молода гвардія» та 39 дітей – до ДПУ «МДЦ «Артек». У дитячих центрах діти перебуватимуть 21 день.
Головним завданням програми тематичної зміни «Усi ми діти твої, Україно» ДП «УДЦ «Молода гвардія» є виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до культурних надбань українців і представників національних меншин. На зміні буде реалізовано програму Міжнародного конкурсу – фестивалю «Усі ми діти твої, Україно!». Участь в зміні дозволить дітям відчути себе частиною великої української родини.
В рамках зміни «Змінимо світ на краще!» ДПУ «МДЦ «Артек» відбудеться традиційна міжнародна зміна. Центральним заходом фестивалю стане День Миру та Звернення артеківців до державних, громадських та міжнародних організацій.
В ОДА нагадали, що наступна зміна в ДП «УДЦ «Молода гвардія» планується з 7 серпня 2019 року, а в ДПУ «МДЦ «Артек» - з 8 серпня 2019 року.