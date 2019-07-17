Рятувальники знайшли тіло дитини, яку засипало піском у кар'єрі на Рівненщині

У Рівненській області рятувальники після тригодинних пошуків знайшли тіло дитини, яку засипало піском у кар’єрі.

Про це повідомляє головне управління ДСНС в області.

«О 19.05 було знайдено тіло другого хлопчика 2008 року народження без ознак життя», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, сьогодні поблизу села Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску (глибина кар’єру близько 5 м), внаслідок чого було засипано двох дітей.

Одну дитину, котру дістали місцеві жителі, направлено до лікарні. До пошуків залучалось місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 осіб, а також дві одиниці техніки.