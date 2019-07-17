Чийгозу вручили відзнаку борців за незалежність у Чернівцях

У Чернівцях в.о. голови ОДА вручив колишньому політв'язню Ахтему Чийгозу ювілейну відзнаку "100 років Буковинському Віче", яку вручають борцям за незалежність України.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"17 липня виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації Михайло Павлюк зустрівся з Ахтемом Чийгозом - колишнім політв'язнем, українським кримськотатарським політиком, заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, головою Бахчисарайського регіонального меджлісу. Михайло Павлюк вручив Ахтему Чийгозу ювілейну відзнаку ОДА "100 років Буковинському Віче", - йдеться у дописі.

В ОДА зауважили, що ця нагорода присвоюється всім громадянам України, які утверджують ідеали незалежності, соборності, демократичного розвитку України, які працюють над тим, щоб Україна торувала свій шлях у Європу та давала відсіч всім зовнішнім загрозам.

Як повідомлялося, 29 січня 2015 року Ахтема Чийгоза було затримано представниками силових структур російської окупаційної влади. Йому інкримінували частину 1 статті 212 Кримінального кодексу Російської Федерації («організація масових заворушень»), що передбачає позбавлення волі строком на 10 років. Як запобіжний захід було обрано утримання під вартою тривалістю три тижні. Причиною арешту стала участь заступника голови Меджлісу в мітингу перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

11 вересня 2017 року так званий "Верховний суд" анексованого Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. 25 жовтня Чийгоз разом з іншим кримськотатарським політв'язнем Ільмі Умеровим були видані Туреччині та звільнені від відбування покарання.

Фото: facebook.com/cvODA