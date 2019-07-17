Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині

Президент України Володимир Зеленський оглянув ділянку дороги М14 Миколаїв – Кропивницький та доручив визначити дороги на Миколаївщині, які потребують першочергового ремонту.

Про це він заявив під час робочої поїздки в Миколаївську область, повідомляє пресслужба глави держави.

«Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де потрібно залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення», – сказав Президент.

Він також наголосив, що має бути вирішена проблема з вантажоперевезеннями.

Під час огляду ділянки дороги М14 Миколаїв – Кропивницький в. о. начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко повідомив, зокрема, що для завершення ремонту цього автошляху треба ще 1,5 млрд грн. Крім того, за його словами, є потреба у ремонті дороги Н24.

«Чи можемо ми побудувати ці дороги до кінця наступного року? Ми розмовляли вчора з федеральним канцлером Німеччини пані Меркель, і є 150 млн євро кредитних коштів», - підкреслив Зеленський.

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Водночас керівник апарату Антимонопольного комітету України Юрій Литвин зауважив, що АМКУ фіксує системні зловживання з боку як замовників, так і учасників тендерних процедур.

“Наразі у нас на розгляді перебуває 1100 процедур по Україні на загальну суму 86 млрд грн, які мають ознаки зловживань. Кожна третя процедура має ознаки зловживань. Щодо Миколаєва – це близько 20 справ, які мають ознаки зловживань, зокрема й щодо цієї ділянки дороги, де брали участь "Росдорстрой" та "Альтком". Ці дві компанії ходять парами на всі тендери”, - зазначив Литвин.

Він додав, що умови тендерів прописують так, щоб вигравав «потрібний» підрядник.

Крім того, він проінформував, що в області було спалено білоруське підприємство, яке також планувало брати участь у тендері, наразі правоохоронці підозрюють конкурентів, проводиться розслідування.

У свою чергу Президент наголосив на неприпустимості такої ситуації та доручив вилучити недобросовісних підрядників і впорядкувати умови тендерів.