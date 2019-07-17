Як запустити Миколаївський аеропорт: Зеленський запропонував експеримент

"Президент поцікавився у гендиректора аеропорту Федора Барни, скільки треба коштів і які строки добудови, який пасажиропотік. Керівник летовища зазначив, що останніми були чартерні польоти в липні, а регулярні рейси не літають, зокрема через брак диспетчерів. Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк відповів, що диспетчерів не направляють саме через відсутність завантаження і чітких графіків регулярного авіасполучення. Президент звернувся з проханням направити диспетчерів на певний період – для експерименту, а гендиректор аеропорту має забезпечити авіаперевізників", - йдеться в повідомленні.

Президент особливо підкреслив, що з ремонтом аеропорту склалася дивна ситуація, яка викликає багато питань. За його словами, це стосується ефективності використання коштів.

Крім того, ремонт супроводжують постійні скандали – судові справи щодо фірми-підрядника, трагічна ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним.

Присутні журналісти та активісти закликали Президента допомогти, щоб було проведено розслідування щодо використання коштів на ремонт летовища. Крім того, наголошувалося, що в області є проблема з криміналітетом, рейдерськими захопленнями, корупцією тощо. «Ви робите такий вираз обличчя, наче ви ні до чого і перший раз прийшли. Чому ви до людей ставитесь, як до скотів?... Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом. Це нормально? Чиновники поводяться, як бандити», – звернувся до присутніх миколаївських чиновників Президент.

Як раніше повідомляв Укрінформ, під час робочої поїздки на Миколаївщину Президент Володимир Зеленський запропонував в. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню написати заяву на звільнення. При цьому Президент закликав миколаївців долучитися до складання списку тих, кого вони хотіли б бачити очільником облдержадміністрації.

18 березня 2018 року закінчив життя самогубством в.о. директора Миколаївського міжнародного аеропорту військовий льотчик, учасник АТО Владислав Волошин.