Киянину, якого звинувачують у погрозах убивством кандидату в депутати, вручили підозру

Шепетівські поліцейські вручили повідомлення про підозру жителю Києва, якого звинувачують у погрозі вбивством кандидату в народні депутати з Хмельниччини.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

"Працівники Шепетівського відділу поліції, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід і виклик до суду для обрання запобіжного заходу мешканцю м. Києва, якого підозрюють у погрозі вбивством кандидату у депутати Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 14 липня слідчі Шепетівського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивством (ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України) одному з учасників передвиборчої кампанії по округу № 190. 30-річний кандидат у депутати звернувся до поліції з повідомленням про те, що двоє невідомих погрожували фізичною розправою у випадку, якщо він не відмовиться від участі у передвиборчій кампанії.

Хмельницькі правоохоронці розповіли про деталі розслідування. Щоб встановити особи підозрюваних, маючи мінімум вихідної інформації, за два дні вони переглянули та детально проаналізували десятки годин відео з камер спостереження, встановлених не лише у місці вчинення злочину, а за всім маршрутом пересування ймовірних підозрюваних від Шепетівки до Києва, опитали всіх можливих свідків, кілька разів з’їздили до столиці, аби перевірити отриману інформацію та здобути додаткові докази.