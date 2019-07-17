На Миколаївщині легковик влетів у автобус, загинули двоє дітей та їхній батько

На Миколаївщині внаслідок ДТП загинули двоє дітей та їхній батько, мати в лікарні.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«17 липня близько 00:30 на 46 км автодороги Н-24 Миколаїв- Благовіщенськ поблизу с. Лукашівка Первомайського району Миколаївської області відбулось зіткнення автомобіля Citroen Berlingo, під керуванням 35-річного водія, з рейсовим пасажирським автобусом Neoplan сполученням “Залізний Порт - Шепетівка”. В автобусі знаходилось 30 пасажирів та двоє водіїв. Внаслідок пригоди водій Citroen, його 12-річний син та семирічна донька від отриманих тілесних ушкоджень загинули, жінка-пасажир цього ж транспортного засобу була доставлена до Первомайської лікарні », - йдеться у повідомленні.

Водії та пасажири автобусу в ДТП не постраждали.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, тривають слідчі заходи.