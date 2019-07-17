На Рівненщині кількість госпіталізованих з отруєнням після весілля зросла до 58
Укрінформ
У Рівненській області кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням після святкування весілля в селищі Мізоч зросла до 58 осіб, з них 13 - діти.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
“Станом на 7 год. 17 липня в лікувальних закладах перебуває 58 осіб (з них 13 дітей)”, - йдеться у повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Зазначається, що 15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 50 осіб (з них 10 дітей) та 16 липня до інфекційного відділення Кременецької ЦРЛ Тернопільської області госпіталізовано 8 осіб (з них 3 дітей), які перебували на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 осіб).