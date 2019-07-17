САП повідомила про підозру керівнику організації ЗСУ на Львівщині

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру начальнику Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району у вчиненні зловживанні владою та службовому підробленні.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

“Досудовим розслідуванням, яке триває з вересня 2018 року, встановлені факти вчинення службовцем упродовж квітня-жовтня 2014 року підроблень актів здачі-приймання наданих приватним підприємством послуг з оренди газових котелень”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на підставі підроблених актів підприємству було безпідставно перераховано 1,18 млн грн.