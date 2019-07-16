Зеленський звільнив керівників двох районів Києва та ще 20 голів РДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Оболонської та Печерської районних у місті Києві державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження №226/2019-рп та №227/2019-рп опубліковано на сайті глави держави.

Так, Президент звільнив Олександра Цибульщака з посади голови Оболонської та Сергія Мартинчука з посади голови Печерської районних у місті Києві державних адміністрацій.

Крім того, глава держави згідно з розпорядженнями №206/2019-рп - №225/2019-рп звільнив голів 20 райдержадміністрацій у Рівненській, Харківській та Хмельницькій областях.

Зазначається, що посадовців звільнено "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".