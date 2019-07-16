Зеленський звільнив керівників двох районів Києва та ще 20 голів РДА

Зеленський звільнив керівників двох районів Києва та ще 20 голів РДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голів Оболонської та Печерської районних у місті Києві державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження №226/2019-рп та №227/2019-рп опубліковано на сайті глави держави.

Так, Президент звільнив Олександра Цибульщака з посади голови Оболонської та Сергія Мартинчука з посади голови Печерської районних у місті Києві державних адміністрацій.

Крім того, глава держави згідно з розпорядженнями №206/2019-рп - №225/2019-рп звільнив голів 20 райдержадміністрацій у Рівненській, Харківській та Хмельницькій областях.

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Зазначається, що посадовців звільнено "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".

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