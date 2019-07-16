Дощі з грозами поливатимуть Україну до кінця тижня

17 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі місцями у західних, східних та Сумській областях, вдень в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

Повітря вночі прогріється до 10-15°, на узбережжі морів - до 19°; вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 19-24°, на решті території 23-28°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

У Києві 17 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

У Київській області короткочасні дощі пройдуть вдень, подекуди можливі грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

18-19 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише 18 липня у північних, Волинській, Рівненській областях місцями невеликі, 19 липня в Карпатському регіоні помірні короткочасні дощі. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 20°; вдень 20-25°, на півдні, сході країни та на Дніпропетровщині 25-30°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києві та області 18 липня місцями очікується невеликий короткочасний дощ, 19 липня - без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

20-21 липня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози (переважно вдень); у східних, Запорізькій та Херсонській областях без опадів. Температура вночі 12-18°, вдень 23-29°; у південних та східних областях вночі 14-20°, вдень 26-32°.

У Києві та області 20-21 липня місцями можливий короткочасний дощ, гроза (переважно вдень). Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.