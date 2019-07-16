На Миколаївщині у ДТП травмовані четверо дітей

У Новоодеському районі Миколаївщини внаслідок ДТП травмовані троє малолітніх дітей і 16-річний водій.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Миколаївській області.

«16 липня, приблизно о 14:30, на 218 км автодороги Н-24 «Благовіщинське - Миколаїв» поблизу с. Костянтинівка Новоодеського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів ВАЗ-2106, за кермом якого перебував 16-річний водій, та мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito під керуванням 37-річного водія», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів неповнолітній керманич ВАЗу та троє малолітніх пасажирів Mercedes-Benz Vito дев’яти, восьми та чотирьох років доставлені до медичного закладу.

Інформація про ДТП внесена до Єдиного обліку попередньо за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Встановлюються усі обставини автопригоди, а також вирішується питання щодо притягнення до відповідальності батька неповнолітнього хлопчика, який незаконно передав йому кермо.