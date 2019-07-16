Бровари можуть залишитися без тепла взимку - Нафтогаз

Борги КП «Броваритепловодоенергія» за газ ставлять під загрозу теплопостачання міста у наступному опалювальному сезоні. Компанія заборгувала за газ 120,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Борги КП «Броваритепловодоенергія» за спожитий газ ставлять під загрозу стале теплопостачання споживачів міста Бровари у наступному опалювальному сезоні. Наразі комунальне підприємство накопичило борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ у розмірі 120,7 млн грн та, згідно з вимогами законодавства, має самостійно припинити відбір газу", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" пояснили, що для поновлення газопостачання Броваритепловодоенергія має виконати вимоги постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року №867 про мінімальний рівень розрахунків та сплатити Нафтогазу не менше 8,6 млн грн боргу.

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"Нафтогаз" закликає міську владу Броварів вжити оперативних заходів для врегулювання заборгованості комунального теплопостачальника.

"Від цього напряму залежить стабільне теплопостачання житлових будинків і соціальних закладів міста Бровари наступної зими", - наголосили у компанії.